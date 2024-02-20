В Палате представителей предложили альтернативный законопроект о помощи Украине

«Мы не можем повернуться спиной к украинскому народу, поскольку он сражается и умирает десятками тысяч, чтобы сохранить свою демократию и суверенитет. Они доказали, что, имея американское оружие и боеприпасы, они могут победить в этой борьбе. Мы знаем, что без них они могут потерпеть неудачу», — говорится в письме, которое приводит The Hill.