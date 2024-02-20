В Палате представителей предложили альтернативный законопроект о помощи Украине

«Мы не можем повернуться спиной к украинскому народу, поскольку он сражается и умирает десятками тысяч, чтобы сохранить свою демократию и суверенитет. Они доказали, что, имея американское оружие и боеприпасы, они могут победить в этой борьбе. Мы знаем, что без них они могут потерпеть неудачу», — говорится в письме, которое приводит The Hill.
В проекте предлагается выделить Украине $47 млрд, Израилю — $10 млрд, на защиту Индо-Тихоокеанского региона — $5 млрд, на поддержку операций Центрального командования США на Ближнем Востоке — $2 млрд. В части кризиса на границе законодатели предложили восстановить политику, в рамках которой просители убежища обязаны оставаться в Мексике до судебных слушаний.
13 февраля Сенат США поддержал законопроект о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. В рамках проекта закона Киев получит более $60 млрд. За документ проголосовали 70 членов верхней палаты Конгресса из 100, на его согласование ушло почти четыре месяца. Теперь документ должна утвердить Палата представителей, контролируемая Республиканской партией. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не станет выносить законопроект на голосование без мер укрепления безопасности южной границы.
Лусине Баласян