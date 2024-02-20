Депутат Антонов предложил принять закон о пренатальном усыновлении в Новосибирске

Депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов предложил принять закон о пренатальном усыновлении после истории с младенцем, выброшенным в мусорный бак. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале.
По его мнению, этот закон может стать решением для подобных ситуаций и поможет защитить детей. Суть его в том, что женщина еще на стадии беременности должна иметь возможность найти приемных родителей для своего ребенка в качестве альтернативы аборту или другим способам избавления от него.
Обсуждение этого закона на федеральном уровне началось еще в прошлом году. Антонов надеется, что нынче, под эгидой Года Семьи, его все же примут.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что новосибирского депутата Антонова раскритиковали за предложение об амнистии беженцев с Украины.