Депутат Антонов предложил принять закон о пренатальном усыновлении в Новосибирске

По его мнению, этот закон может стать решением для подобных ситуаций и поможет защитить детей. Суть его в том, что женщина еще на стадии беременности должна иметь возможность найти приемных родителей для своего ребенка в качестве альтернативы аборту или другим способам избавления от него.