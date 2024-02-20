Второй слет семей участников СВО прошел в Хабаровске

— Наш президент Владимир Владимирович Путин ставит задачу обеспечить заботой семьи военнослужащих и мобилизованных. Сегодня в крае введены новые меры поддержки: компенсация проезда в общественном транспорте для ветеранов боевых действий, право на получение жилья в домах ветеранов для одиноких родителей ветеранов СВО. В этом году губернатором края даны поручения до 1 марта предоставить право участникам СВО и членам их семей на денежную компенсацию для оплаты жилья и коммунальных услуг, неработающим родителям пожилого возраста — на бесплатное санаторно-курортное лечение, — прокомментировал зампред правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.