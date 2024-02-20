Второй слет семей участников СВО прошел в Хабаровске

Слет семей участников специальной военной операции прошел в Хабаровске. В нем приняли участие более 280 человек, как очно, так и посредством видеоконференцсвязи. Вопросы в адрес органов власти задали не только супруги и родители, но и сами военнослужащие, добровольцы и мобилизованные, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Участники слета озвучили более 70 вопросов, которые касались льгот для участников СВО, мер социальной поддержки, работы с фондом «Защитники Отечества». В основном вопросы касались предоставления отпусков. Военный комиссар Хабаровского края, Герой Российской Федерации Сергей Евлампиев разъяснил, что для продления отпуска с учетом дороги нужна справка о наличии ближайших дат вылета, ее выдают в аэропорту. Каждая семья получила ответ на вопрос и смогла разобраться со своей ситуацией.
— Наш президент Владимир Владимирович Путин ставит задачу обеспечить заботой семьи военнослужащих и мобилизованных. Сегодня в крае введены новые меры поддержки: компенсация проезда в общественном транспорте для ветеранов боевых действий, право на получение жилья в домах ветеранов для одиноких родителей ветеранов СВО. В этом году губернатором края даны поручения до 1 марта предоставить право участникам СВО и членам их семей на денежную компенсацию для оплаты жилья и коммунальных услуг, неработающим родителям пожилого возраста — на бесплатное санаторно-курортное лечение, — прокомментировал зампред правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.
По поручению президента России в Хабаровском крае одним из первых в стране начал работу филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». На сегодняшний день филиалы работают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Верхнебуреинском, Бикинском и Советско-Гаванском районах.
— К нам обращаются абсолютно все: семьи действующих ветеранов и военнослужащие, возвращающиеся на реабилитацию. Приходят с вопросами медицинского сопровождения и психологической помощи. Также фонд помогает с оформлением документов. За время работы поступило более 12 тысяч обращений, из них 96% — это уже решенные вопросы, — рассказала руководитель краевого фонда «Защитники Отечества» Алена Чаплыгина.
Кроме того, на мероприятии были вручены благодарственные письма губернатора Хабаровского края одиннадцати волонтерам, оказывающим помощь участникам специальной военной операции и членам их семей.
Напомним, первый слет семей участников специальной военной операции прошел в Хабаровске 19 февраля 2023 года в Краевом центре образования. В прошлом году в нем приняли участие около 170 человек.