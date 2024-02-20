Фейковые аккаунты мэров в Приангарье множатся, как грибы после дождя

Напомним, первым «пострадавшим» стал иркутский градоначальник. Фейковый аккаунт «Руслан Болотов» появился в конце прошлой недели. В понедельник глава Усть-Кута Евгений Кокшаров предупредил своих подписчиков, что от его имени ведется рассылка сообщений в мессенджерах:
«Злоумышленники используют фото, которое установлено на моих официальных аккаунтах. Обращаюсь ко всем, будьте бдительны! Не реагируйте на провокации мошенников, обращайте внимание на номер телефона, с которого вам пишут якобы от моего имени! И сразу же блокируйте, поскольку я не менял номер телефона и не собираюсь этого делать!», — написал Кокшаров.
Днем раньше аналогичное сообщение появилось на странице мэра Нижнеилимского района Максима Романова. В нем чуть больше конкретики. Фейковый аккаунт этого чиновника использует уже успешно отработанную на жителях Приангарья схему «начальник просит быть откровенным»:
«От моего имени пишут сообщения, что вам позвонят, и нужно быть готовыми к разговору. Позже действительно поступает звонок через телеграмм, и злоумышленник пытается заполучить данные, рассказывая, что потеряны личные дела сотрудников», — написал глава Нижнеилимского района.