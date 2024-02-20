Фейковые аккаунты мэров в Приангарье множатся, как грибы после дождя

«Злоумышленники используют фото, которое установлено на моих официальных аккаунтах. Обращаюсь ко всем, будьте бдительны! Не реагируйте на провокации мошенников, обращайте внимание на номер телефона, с которого вам пишут якобы от моего имени! И сразу же блокируйте, поскольку я не менял номер телефона и не собираюсь этого делать!», — написал Кокшаров.