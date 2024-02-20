Уроженец Заларинского района Приангарья погиб в бою на территории ДНР

В селе Троицк Заларинского района Приангарья простились с защитником Родины Андреем Шайхулиным. Военнослужащий мужественно принял смертельный бой на территории ДНР 5 февраля 2024 года, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на мэра района Владимира Самойловича (18+).
Андрей Шайхулин родился 11 сентября 1999 года в многодетной семье. Окончил местную школу, а после Заларинский аграрный техникум. В 2020 году ушел в армию, служил в Брянской области водителем комендантского взвода.
12 декабря 2023 года мужчина отправился в зону спецоперации. Был рядовым мотострелкового отделения.