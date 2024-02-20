Награду для волонтёров, помогающих бойцам СВО, могут ввести в Приангарье

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе регионального парламента, депутаты поддерживают инициативу граждан и в ближайшее время направят главе региона предложение об учреждении награды Иркутской области для волонтёров, которые внесли значительный вклад в помощь участникам СВО и нередко сами бывали в районах боевых действий.