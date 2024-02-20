Награду для волонтёров, помогающих бойцам СВО, могут ввести в Приангарье

В Иркутской области могут учредить награду для волонтёров, которые оказывают помощь бойцам СВО. В марте неравнодушные жители региона планируют отправить в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи, в том числе и техники.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе регионального парламента, депутаты поддерживают инициативу граждан и в ближайшее время направят главе региона предложение об учреждении награды Иркутской области для волонтёров, которые внесли значительный вклад в помощь участникам СВО и нередко сами бывали в районах боевых действий.
«Жители региона активно включились в сбор гуманитарной помощи, и именно волонтёры обеспечивают её доставку именно туда, где она необходима, — отметил спикер регионального парламента Александр Ведерников. — Каждый вносит в дело свой вклад — кто-то рублём, кто-то — личным участием. И будет правильно отмечать самых достойных региональной наградой».