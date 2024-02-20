В Хабаровске открылся форум «История для будущего, Дальний Восток»

«2024 год объявлен Годом молодежи, это символично, ведь более ⅓ населения региона — это молодые и активные люди. Именно такие люди и создали Дальний Восток — первооткрыватели и первостроители. Активные молодые люди построили Комсомольск-на-Амуре, БАМ, сегодня их дети и внуки прокладывают Тихоокеанскую железную дорогу, строят порт Эльга и новые порты в Ванино и Советской Гавани. Сегодня будет произведена сбойка второго Дуссе-Алиньского тоннеля на БАМе», — сказал в начале мероприятия глава региона.