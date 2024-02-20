Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с главой «Ростех» Сергеем Чемезовым

В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с генеральным директором государственной корпорации « Ростех » Сергеем Чемезовым. Стороны обсудили развитие промышленных предприятий края, а также ход строительства Тихоокеанской железной дороги и порта «Эльга», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Михаил Дегтярев поблагодарил генерального директора Ростеха за наращивание объемов производства на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина, в филиале ПАО «Яковлев», где идет работа над импортозамещенными Superjet-100, а также за высокую трудовую дисциплину и качество.