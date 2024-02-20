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Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с главой «Ростех» Сергеем Чемезовым

На повестке — развитие промышленных предприятий края, масштабная стройка на севере региона.
Источник: Правительство Хабаровского края

В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Стороны обсудили развитие промышленных предприятий края, а также ход строительства Тихоокеанской железной дороги и порта «Эльга», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

По словам главы региона, предприятия госкорпорации являются флагманами промышленного производства и гордостью Хабаровского края.

Михаил Дегтярев поблагодарил генерального директора Ростеха за наращивание объемов производства на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина, в филиале ПАО «Яковлев», где идет работа над импортозамещенными Superjet-100, а также за высокую трудовую дисциплину и качество.

В ходе беседы губернатора края и руководителя корпорации ведущей темой стала масштабная стройка на севере Хабаровского края.

— Графики возведения Тихоокеанской железной дороги и порта «Эльга» в Охотском море идут, опережая графики, что отмечают постоянно на всех совещаниях, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

В ходе встречи руководитель региона пригласил Сергея Чемезова лично посетить мыс Манорский в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края и оценить ход строительства объектов.