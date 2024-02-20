В Беларуси сегодня начинается досрочное голосование

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Досрочное голосование по выборам депутатов в парламент и в местные советы начинается сегодня в Беларуси.
В этом году в Беларуси впервые пройдет единый день голосования — совмещены две электоральные кампании: выборы депутатов в парламент и выборы депутатов в местные советы.
«Избирательные участки во время досрочного голосования будут работать с 12:00 до 19:00».
В первый день досрочного голосования в Беларуси откроется 5411 избирательных участков, в комиссиях будет работать более 57 тысяч человек, основная масса из которых — представители политпартий и общественных объединений.
В Центризбиркоме напомнили, что на 110 депутатских мест в Овальном зале претендуют 265 кандидатов, самому молодому из которых 23 года, а самому взрослому — 66 лет.
Кандидатами в депутаты местных советов зарегистрированы 18802 человека, они претендуют на более чем 12 тысяч мест. Согласно избирательному кодексу, с началом досрочного голосования не запрещается агитация кандидатов, она может продолжаться по 24 февраля включительно. В основной день голосования агитировать запрещено.
В Беларуси нет так называемого «дня тишины», который бывает в некоторых странах за день до основного дня голосования.
В республике работают долгосрочные международные в внутренние наблюдатели, планируется, что в Миссию наблюдателей от СНГ войдут более 180 человек. Краткосрочные наблюдатели от СНГ, ШОС, ПА СНГ, а также от Центризбиркомов разных стран прибудут за 1−2 дня до основного дня голосования.