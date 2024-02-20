В Беларуси сегодня начинается досрочное голосование

Кандидатами в депутаты местных советов зарегистрированы 18802 человека, они претендуют на более чем 12 тысяч мест. Согласно избирательному кодексу, с началом досрочного голосования не запрещается агитация кандидатов, она может продолжаться по 24 февраля включительно. В основной день голосования агитировать запрещено.