Новый неожиданный поворот в деле известного экс-депутата Самсонова

Заседание Верховного суда по делу осужденного экс-депутата Заксобрания Приморья Артема Самсонова перенесено на 5 марта. Слушание должно было состояться 21 февраля, однако было отложено, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости (18+).
Суд рассмотрит законность постановления Девятого кассационного суда, отменившего решение Приморского краевого суда об отмене приговора Артему Самсонову.
«Перспективы могут быть разные: отправить на пересмотр в кассацию или апелляцию или оставить как есть. Но сигнал хороший. 90% жалоб, которые поступают в Верховный суд, не передают коллегии. Их отбраковывают на этапе отбора, что доводы не столь существенны для рассмотрения», — сообщила ИА PrimaMedia адвокат осужденного Наталья Касилова.
Верховный суд РФ рассмотрит дело лидера владивостокской КПРФ Артема Самсонова.
Судебная коллегия изучила материалы дела экс-депутата и жалобу защиты — заседание назначено на 21 февраля.
Сам Самсонов, отбывающий наказание в колонии строго режима в поселке Волчанец, решил освоить новую профессию — повара. Об этом он рассказал в своем блоге и поделился планами после выхода на волю.