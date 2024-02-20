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Новый неожиданный поворот в деле известного экс-депутата Самсонова

Слушание должно было состояться 21 февраля.
Источник: PrimaMedia.ru

Заседание Верховного суда по делу осужденного экс-депутата Заксобрания Приморья Артема Самсонова перенесено на 5 марта. Слушание должно было состояться 21 февраля, однако было отложено, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости (18+).

Суд рассмотрит законность постановления Девятого кассационного суда, отменившего решение Приморского краевого суда об отмене приговора Артему Самсонову.

«Перспективы могут быть разные: отправить на пересмотр в кассацию или апелляцию или оставить как есть. Но сигнал хороший. 90% жалоб, которые поступают в Верховный суд, не передают коллегии. Их отбраковывают на этапе отбора, что доводы не столь существенны для рассмотрения», — сообщила ИА PrimaMedia адвокат осужденного Наталья Касилова.

Напомним, в сентябре 2022 года Советский суд Владивостока признал Самсонова виновным в совершении преступления по статья п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Депутата приговорили к 13 годам колонии строгого режима. 27 февраля 2023 года Приморский краевой суд отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство. 3 мая 2023 года Девятый кассационный суд отменил апелляционное определение Приморского краевого суда. 14 июля в ходе повторного апелляционного рассмотрения уголовного дела Приморский краевой суд оставил приговор в силе.

Верховный суд РФ рассмотрит дело лидера владивостокской КПРФ Артема Самсонова.

Судебная коллегия изучила материалы дела экс-депутата и жалобу защиты — заседание назначено на 21 февраля.

Сам Самсонов, отбывающий наказание в колонии строго режима в поселке Волчанец, решил освоить новую профессию — повара. Об этом он рассказал в своем блоге и поделился планами после выхода на волю.