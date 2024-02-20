Объявлено о крупном назначении в омском Минспорте

Напомним, об отставке Здановича с поста директора департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска после 16 месяцев работы стало известно накануне. При этом мэр Сергей Шелест раскрыл, что прежний руководитель переходит в Минспорта Омской области, но не уточнил, на какую именно должность.