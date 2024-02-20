Назначены заместители хокимов в двух регионах

Джураев Шерали Холмахамадович назначен на должность заместителя хокима Сурхандарьинской области — руководителя областного управления инвестиций, промышленности и торговли.
До этого назначения с 2023 года он работал заместителем начальника главного управления занятости и сокращения бедности Сурхандарьинской области.
Гаффаров Элбек Истамович назначен на должность заместителя хокима Навоийской области — руководителя областного управления инвестиций, промышленности и торговли.
До назначения он работал первым заместителем руководителя областного управления инвестиций, промышленности и торговли.