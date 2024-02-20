Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с Денисом Мантуровым

Речь шла о важности поддержания темпов роста взаимной торговли, а также дальнейшего продвижения проектов кооперации, в том числе на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая уже в третий раз пройдет в Ташкенте в апреле этого года.