Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с Денисом Мантуровым

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с заместителем председателя правительства — министром промышленности и торговли Российской Федерации, сопредседателем совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба президента.
Мантуров передал главе республики искренние приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
Стороны рассмотрели вопросы реализации договоренностей и соглашений в сфере торгово-экономического сотрудничества, принятых по итогам официального визита Мирзиёева в Россию
«В ходе встречи было с удовлетворением отмечено, что по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 6,6 процента. Реализуются проекты в сфере промышленности, энергетики, транспорта, металлургии, химии, фармацевтики и других отраслях. Высоко оценены плодотворные итоги заседаний межправкомиссии, межрегионального, образовательного и медицинского форумов, состоявшихся в 2023 году».
Речь шла о важности поддержания темпов роста взаимной торговли, а также дальнейшего продвижения проектов кооперации, в том числе на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая уже в третий раз пройдет в Ташкенте в апреле этого года.