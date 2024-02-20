Южная Корея ужесточит контроль за экспортом в Россию товаров двойного назначения

Южная Корея с 2022 года ввела запрет на экспорт новых авто в Россию. Под ограничения подпали машины стоимостью более $50 тыс. В декабре 2023 года южнокорейское правительство решило запретить поставки в Россию и Белоруссию легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя более 2 тыс. куб. см.