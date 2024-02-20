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Южная Корея ужесточит контроль за экспортом в Россию товаров двойного назначения

Южная Корея с субботы, 24 февраля, начнет ужесточать экспортный контроль в отношении России и Белоруссии, сообщает «Ренхап». Министерство торговли, промышленности и энергетики добавило 682 позиции в список товаров, запрещенных к поставке в эти страны. Речь идет о товарах, «имеющих фактическое или потенциальное военное применение».
Источник: РИА "Новости"

По данным агентства, в перечень включены в том числе тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и механизмы. Также под ограничения подпали подержанные автомобили с двигателями объемом 2 тыс. куб. см. В общей сложности в списке уже 1159 позиций.

Уточняется, что, хотя экспорт упомянутых товаров запрещен, правительство Южной Кореи будет отдельно рассматривать «исключительные случаи». Примеры таких исключений не приводятся.

«Это политика, скоординированная с международным сообществом. Правительство усилит борьбу с незаконной торговлей», — прокомментировал представитель южнокорейского министерства предстоящие ограничения.

Южная Корея с 2022 года ввела запрет на экспорт новых авто в Россию. Под ограничения подпали машины стоимостью более $50 тыс. В декабре 2023 года южнокорейское правительство решило запретить поставки в Россию и Белоруссию легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя более 2 тыс. куб. см.

Лаура Кеффер

санкции
торговля