Южная Корея ужесточит контроль за экспортом в Россию товаров двойного назначения

По данным агентства, в перечень включены в том числе тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и механизмы. Также под ограничения подпали подержанные автомобили с двигателями объемом 2 тыс. куб. см. В общей сложности в списке уже 1159 позиций.
Уточняется, что, хотя экспорт упомянутых товаров запрещен, правительство Южной Кореи будет отдельно рассматривать «исключительные случаи». Примеры таких исключений не приводятся.
«Это политика, скоординированная с международным сообществом. Правительство усилит борьбу с незаконной торговлей», — прокомментировал представитель южнокорейского министерства предстоящие ограничения.
Южная Корея с 2022 года ввела запрет на экспорт новых авто в Россию. Под ограничения подпали машины стоимостью более $50 тыс. В декабре 2023 года южнокорейское правительство решило запретить поставки в Россию и Белоруссию легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя более 2 тыс. куб. см.
Лаура Кеффер