Правительство Беларуси исключило вступление в ВТО из плана деятельности

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение исключить из программы своей деятельности на текущую пятилетку упоминание о задаче по вступлению страны во Всемирную торговую организацию (ВТО), это следует из постановления Совмина № 105 от 15 февраля, которое во вторник официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
«Исключить позицию “Участие в многосторонней торговой системе, основой которой является ВТО”, — говорится в документе.
Эту задачу предполагалось реализовать за 2021−2025 годы. Для этого планировалось привести национальное законодательство в соответствие с обязательствами в ВТО и присоединения республики к ВТО «с учетом нацинтересов».
Долгая дорога в ВТО
Беларусь подала заявку о присоединении к ВТО в 1993 году, в последние годы работа по вступлению в организацию активизировалась. В конце октября 2018-го в правительстве республики заявили, что поставлена задача к концу 2019 года завершить переговоры, а в 2020-м — вступить в организацию.
В МИД Беларуси ранее не исключали, что членство республики в ВТО может быть оформлено уже в июне 2020 года.
В декабре 2021 года во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что вопрос присоединения республики к ВТО по-прежнему актуален — для интеграции в мировую торговлю. Однако в конце марта 2022-го ВТО сообщила, что останавливает рассмотрение белоруской заявки, так как страна, по их мнению, не подходит для членства.
Причиной этому стала военная спецоперация на территории Украины, к которой, по мнению организации, причастна Беларусь.
В ВТО напомнили, что переговоры о присоединении республики к организации были временно приостановлены после событий, произошедших в стране в августе 2020 года, когда состоялись очередные президентские выборы.