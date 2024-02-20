Правительство Беларуси исключило вступление в ВТО из плана деятельности

В декабре 2021 года во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что вопрос присоединения республики к ВТО по-прежнему актуален — для интеграции в мировую торговлю. Однако в конце марта 2022-го ВТО сообщила, что останавливает рассмотрение белоруской заявки, так как страна, по их мнению, не подходит для членства.