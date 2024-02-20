Строительство Комфортных школ будет на жестком контроле — премьер

«Здесь хочу обратить внимание акиматов, что эти школы надо сделать центрами притяжения для молодого поколения, особенно в малых городах и селах. В них должны работать спортивные секции и творческие кружки, иметь возможность детям смотреть учебные фильмы, искать в интернете нужную информацию, заниматься в библиотеке. Все это позволит повысить качество образования, особенно в сельской местности. Дети должны почувствовать, что им обеспечили комфортный процесс обучения», — резюмировал премьер.