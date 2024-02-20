Строительство Комфортных школ будет на жестком контроле — премьер

Вопросы реализации Национального проекта «Комфортные школы» рассмотрены на заседании правительства, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Следует отметить, что с реализацией национального проекта есть определенные риски. На расширенном заседании правительства глава государства подверг справедливой критике ход реализации Нацпроекта, особенно по выделению участков и своевременности разработки проектной документации. Правительству было поручено в кратчайшие сроки устранить все проблемы. Со стороны фонда “Самрук-Казына” не осуществляется достаточный контроль за деятельностью подрядных организаций».
По его словам, отдельными регионами до сих пор не решены вопросы оформления земельных участков и обеспечения их инженерно-коммуникационной инфраструктурой.
«Формализм и самоустраненность со стороны акимов регионов от реализации Нацпроекта ведет к затягиванию процессов проектирования и строительства школ. Данные обстоятельства вызывают серьезные опасения за своевременность сдачи объектов. Надо обеспечить максимальное вовлечение отечественных производителей в закупки строительных материалов, оборудования и мебели. Обращаю внимание каждого руководителя персонально, что строительство комфортных школ будет на жестком контроле правительства».
Он призвал всех присутствующих в кратчайшие сроки мобилизовать все усилия для достижения поставленной главой государства задачи по строительству школ нового формата.
«В этой связи от всех задействованных государственных органов требую конкретных действий. Первое. Поручаю фонду “Самрук-Казына” до 1 сентября обеспечить ввод в эксплуатацию 98 школ, оставшиеся 119 — до конца текущего года. Без единого срыва сроков. И это не должно сказаться на качестве работ. До 15 мая необходимо завершить разработку и прохождение государственной экспертизы всей проектно-сметной документации».
Второе, акимам регионов до 15 марта предстоит решить все проблемные вопросы по оформлению всех земельных участков под строительство школ.
«До 1 августа текущего года завершить строительство подъездных путей и инженерно-коммуникационной инфраструктуры к школам, которые будут сданы в эксплуатацию в 2024 году», — поручил Олжас Бектенов.
По его словам, акимам Астаны и Алматы в срок до 15 декабря необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию девяти выкупаемых у инвесторов школ.
«Третье. Министерству просвещения совместно с министерством науки и высшего образования заблаговременно обеспечить строящиеся школы педагогическими кадрами. Нужно организовать четкий плановый учебный процесс сразу после открытия объектов. Министерству цифровизации обеспечить школы качественным интернетом. МВД и министерству просвещения необходимо взять на особый контроль вопрос безопасности комфортных школ, в том числе прилегающей территории».
Правительство вернется к рассмотрению вопроса реализации национального проекта в июне.
«Если подходы к данной работе не изменятся, то к ответственным будут приняты жесткие меры», — подчеркнул Олжас Бектенов, поручив министру просвещения обеспечить ежедневный мониторинг за ходом реализации проекта.
Премьер-министр подчеркнул, что реализация Национального проекта «Комфортная школа» имеет очень важное значение для страны, это инициатива главы государства.
«Во-первых, этот проект должен решить комплекс проблем трехсменных, аварийных школ, дефицита ученических мест. Во-вторых, количество строящихся школ определено с учетом потребности каждого региона и его демографической ситуации. Все они должны быть построены именно там, где это остро необходимо. Более того, комфортные школы должны быть действительно комфортными с достойным уровнем образования».
Данные школы должны стать образцом безопасной и эргономичной образовательной среды, должны быть оборудованы цифровыми камерами, сигнал от которых будет выведен в центры оперативного управления полиции, с подключением высокоскоростного интернета, чтобы использовать новые методики обучения.
«Здесь хочу обратить внимание акиматов, что эти школы надо сделать центрами притяжения для молодого поколения, особенно в малых городах и селах. В них должны работать спортивные секции и творческие кружки, иметь возможность детям смотреть учебные фильмы, искать в интернете нужную информацию, заниматься в библиотеке. Все это позволит повысить качество образования, особенно в сельской местности. Дети должны почувствовать, что им обеспечили комфортный процесс обучения», — резюмировал премьер.