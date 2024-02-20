Жители Молдовы оказались в долговой яме из-за экономической политики властей — Лунгу

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Молдова тратит все силы на погашение огромной задолженности по кредитам, экономика страны задыхается, в должниках будут еще несколько поколений жителей республики, отмечает оппозиционный политик Алексей Лунгу.
«Экономика Молдовы задыхается от кредитной зависимости и, к тому же, по завышенным процентным ставкам. По прогнозам, к концу 2024 года общий госдолг составит 125,5 миллиарда леев. Все силы страна тратит на выплату процентов по этой космической задолженности — ежегодно более 5,2 миллиарда леев. Из-за деятельности никчемной команды [Майи] Санду мы все оказались в долговой яме», — отмечает он в своем Telegram.
Политик обращает внимание на то, что займовые деньги в Молдове тратятся не на развитие, а на новые кредиты.
«Вместо повышения пенсий, зарплат учителям и врачам, развития городов и сел бюджетные средства идут на обслуживание кредитов. И даже этого не хватает: чтобы вносить очередные платежи, правительство берет новый кредит. Плюс кредиты на социальные и инфраструктурные проекты. Получается замкнутый круг», — пишет Лунгу.
Близкая к критической ситуация не позволяет привлекать в страну инвестиции, а отечественные бизнесмены предпочитают вести дела за рубежом, подчеркивает политик.