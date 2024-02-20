Жители Молдовы оказались в долговой яме из-за экономической политики властей — Лунгу

«Экономика Молдовы задыхается от кредитной зависимости и, к тому же, по завышенным процентным ставкам. По прогнозам, к концу 2024 года общий госдолг составит 125,5 миллиарда леев. Все силы страна тратит на выплату процентов по этой космической задолженности — ежегодно более 5,2 миллиарда леев. Из-за деятельности никчемной команды [Майи] Санду мы все оказались в долговой яме», — отмечает он в своем Telegram.