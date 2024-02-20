Вучич желает сохранить позицию по отказу от санкций против РФ, несмотря на давление Запада

«Когда на Украине начался конфликт, я сказал, что не знаю, как будут развиваться события. И мы тогда приняли решение на государственном уровне осудить конфликт, так же как и все остальные, но мы сказали, что наша позиция — не вводить санкции [против РФ]. Я сказал это тогда, потому что мы знаем по себе, каково это, когда против вас вводят санкции. У нас есть дружественный нам народ, и было бы несправедливо поступать так с русским народом», — указал Вучич.