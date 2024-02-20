Вучич желает сохранить позицию по отказу от санкций против РФ, несмотря на давление Запада

«Когда на Украине начался конфликт, я сказал, что не знаю, как будут развиваться события. И мы тогда приняли решение на государственном уровне осудить конфликт, так же как и все остальные, но мы сказали, что наша позиция — не вводить санкции [против РФ]. Я сказал это тогда, потому что мы знаем по себе, каково это, когда против вас вводят санкции. У нас есть дружественный нам народ, и было бы несправедливо поступать так с русским народом», — указал Вучич.
«Но я заявил сербам, что не могу этого гарантировать, потому что не знаю, каким будет в дальнейшем все это давление. Мне не хотелось играть героя один, два или три дня и потом менять свое решение. Но то, что я говорю: “Я не знаю”, и когда я говорю, что не знаю, то это мое слово стоит больше, чем чье-либо твердое обещание», — отметил глава государства.
«Сейчас прошло ровно два года [с момента начала специальной военной операции]. Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела никаких санкций. У вас много друзей во всех странах Европы, и все они ввели санкции против России. Кто-то вам скажет, что их ввела центральная власть и они против этого, кто-то скажет, что мы против вас ввели санкции, но мы помогаем в других вопросах. Единственная страна, которая не ввела санкции — это маленькая Сербия», — подчеркнул Вучич, добавив, что на каждом мероприятии на международном уровне, где присутствует сербский лидер, «основная тема — это санкции против России».
«Мы не бьем себя в грудь или что-то подобное, но, как видите, мой ответ вам и впредь будет таким, что мы будем стараться защищать свою позицию как можно дольше. Нам удается это делать уже два года. Продолжим ли мы это делать — не знаю, но надеюсь на это», — заключил глава государства.
После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.