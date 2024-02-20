Радий Хабиров передал воинам батальона имени Шаймуратова награды и благодарность

«История комбата батальона ярко иллюстрирует доблесть и отвагу этого воинского формирования. Комбат с позывным “Медведь” пришёл в батальон добровольцем в звании старшего лейтенанта. Далее с командира роты вырос до комбата, досрочно получил сначала капитана и совсем недавно звание майора. Подвиги комбата отмечены тремя орденами Мужества (дальше только звезда Героя России). На Артёмовском направлении противник устроил настоящую охоту за “Медведем”, за его голову нацисты предложили награду в несколько десятков тысяч долларов, его пытались убить в командном пункте высокоточной ракетой, которая оставила воронку диаметром 20 метров и глубиной 3 метра. В общем, “шаймуратовцы” — это доблесть и отвага, очень мужественные люди, следуют лозунгам генерала Шаймуратова “башкиры отступать не умеют” и Радия Хабирова — “своих не бросаем”», — рассказал Азат Бадранов корреспонденту информагентства «Башинформ».