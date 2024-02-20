Радий Хабиров передал воинам батальона имени Шаймуратова награды и благодарность

Медали генерала Шаймуратова бойцам мотострелковой роты вручил командир батальона с позывным «Медведь». Офицер также передал воинам слова благодарности, признания и поздравления с наступающим 23 февраля от Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.
«Всех награждённых поздравляю. Тех, кто ещё не получил медаль, наградим. Самое главное — остаться живым и биться до Победы. Носите медали имени Шаймуратова с гордостью. Вы заслужили их», — обратился к «шаймуратовцам» комбат с позывным «Медведь».
«Находимся на передней линии боевого соприкосновения и ведём без остановки ожесточенные бои с противником. Несмотря на это, находим время, чтобы отметить наших воинов», — сказал «Шаман».
Добавим, ранее первый вице-премьер правительства Башкирии, офицер политотдела третьего армейского корпуса Азат Бадранов, выполняющий боевые задачи в зоне специальной военной операции, отмечал, что батальон имени Шаймуратова очень боевой и с гордостью носит имя легендарного комдива.
«История комбата батальона ярко иллюстрирует доблесть и отвагу этого воинского формирования. Комбат с позывным “Медведь” пришёл в батальон добровольцем в звании старшего лейтенанта. Далее с командира роты вырос до комбата, досрочно получил сначала капитана и совсем недавно звание майора. Подвиги комбата отмечены тремя орденами Мужества (дальше только звезда Героя России). На Артёмовском направлении противник устроил настоящую охоту за “Медведем”, за его голову нацисты предложили награду в несколько десятков тысяч долларов, его пытались убить в командном пункте высокоточной ракетой, которая оставила воронку диаметром 20 метров и глубиной 3 метра. В общем, “шаймуратовцы” — это доблесть и отвага, очень мужественные люди, следуют лозунгам генерала Шаймуратова “башкиры отступать не умеют” и Радия Хабирова — “своих не бросаем”», — рассказал Азат Бадранов корреспонденту информагентства «Башинформ».
О службе воинов- «шаймуратовцев» в прошлом году корреспонденту «Башинформа» в зоне СВО рассказывал и «Шаман».
«Все прекрасно знают, что батальон Шаймуратова с первых дней находится на передовых позициях и ведёт бой практически без остановки. Мы всегда на штурмах. Поэтому те люди, которые к нам идут, знают, с чем им придётся столкнуться», — сказал «Шаман».