Глава МИД Беларуси посетит с визитом Зимбабве

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Первое заседание совместной постоянной комиссии по сотрудничеству Беларуси и Зимбабве пройдет в Хараре, куда с визитом направится глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Алейник, сообщила пресс-служба МИД.
Визит продлится с 21 по 23 февраля. В состав белорусской делегации для работы в комиссии войдут руководители и сотрудники рядя профильных ведомств. Среди них Минпром, Минсельхозпрод, Минздрав и Минобр. Также в Зимбабве отправятся и представители некоторых госпредприятий и концернов.
Зимбабвийскую сторону возглавит министр иностранных дел и международной торговли Фредерик Шава.
Также в планах провести переговоры по ряду конкретных экономических проектов, которые, по мнению специалистов МИД, позволят вывести двустороннее взаимодействие на качественно новый уровень и нарастить товарооборот между странами.
«Программой дополнительно предусмотрено посещение сервисного центра белорусской техники и участие в презентации белорусских молокоперерабатывающих предприятий. Запланированы переговоры с рядом официальных лиц Зимбабве».
В МИД также напомнили, что в эти дни в Хараре проходит Белорусско-Зимбабвийский бизнес-форум.
Важные встречи и визиты
Напомним, с 30 января по 1 февраля прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко находился с государственным визитом в Зимбабве, где провел переговоры с лидером страны Эммерсоном Мнангагвой.
Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в частности, о расширении торгово-экономического сотрудничества, кооперационных связей. Белорусская делегация подписала ряд важных двусторонних договоров и соглашений.
Позже в марте в Минск прибыл с рабочим визитом министр иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве Фредерик Шава.
В апреле белорусскую столицу посетила и супруга зимбабвийского лидера Оксилия Мнангагва. Первая леди Зимбабве встретилась с белорусским президентом и главой МИД.
В сентябре, поздравляя Мнангагву с днем рождения, Лукашенко признался, что не только высоко ценит дружеские отношения с президентом Зимбабве, но и рассчитывает на новую встречу, чтобы «продолжить открытый и конструктивный диалог».
В феврале этого года зимбабвийский лидер подтвердил свою готовность прилететь в Беларусь с визитом. Об этом Мнангагва сообщил, принимая верительные грамоты от белорусского посла в этой стране Игоря Маршалова.