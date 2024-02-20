Глава МИД Беларуси посетит с визитом Зимбабве

Визит продлится с 21 по 23 февраля. В состав белорусской делегации для работы в комиссии войдут руководители и сотрудники рядя профильных ведомств. Среди них Минпром, Минсельхозпрод, Минздрав и Минобр. Также в Зимбабве отправятся и представители некоторых госпредприятий и концернов.