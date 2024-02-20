Депутаты Башкирии предложили хоронить участников СВО с воинскими почестями

«Традиционно при погребении участников СВО к местам похорон доставляются солдаты-срочники из близлежащих воинских частей по заявкам военных комиссариатов. Но такая возможность есть не всегда, например, при крайней отдаленности района проживания погибшего бойца. Поэтому вместо военнослужащих почетный караул, почетный эскорт обеспечивают сотрудники органов внутренних дел. Также в организации похорон участвуют депутаты различных уровней, главы администраций, представители общественных и некоммерческих организаций», — прокомментировали в парламенте.