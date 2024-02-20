Депутаты Башкирии предложили хоронить участников СВО с воинскими почестями

Депутаты башкирского парламента предложили хоронить погибших участников военной спецоперации с обязательными воинскими почестями. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму РФ.
Как сообщили в Госсобрании республики, каждый погибший в зоне СВО военнослужащий должен быть погребен торжественно и в присутствии официальных лиц.
«Традиционно при погребении участников СВО к местам похорон доставляются солдаты-срочники из близлежащих воинских частей по заявкам военных комиссариатов. Но такая возможность есть не всегда, например, при крайней отдаленности района проживания погибшего бойца. Поэтому вместо военнослужащих почетный караул, почетный эскорт обеспечивают сотрудники органов внутренних дел. Также в организации похорон участвуют депутаты различных уровней, главы администраций, представители общественных и некоммерческих организаций», — прокомментировали в парламенте.
Башкирские депутаты предложили утвердить это законодательно и предусмотреть возможность участия в церемонии погребения представителей органов публичной власти, ОВД, нацгвардии, противопожарной службы и других.