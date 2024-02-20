В Пермском округе меняется куратор ЖКХ

По его словам, из инфраструктурного блока будет выделен как отдельное управление блок жилищно-коммунального хозяйства и его возглавит госпожа Утемова.



Сейчас чиновница курирует блок жилищных отношений. Инфраструктурный блок находится в ведении первого замглавы Игоря Варушкина.



Цель административной реформы глава не пояснил. По данным источника «Ъ-Прикамье», близкого к округу: «ЖКХ — самая сложная сфера, для которой нужен отдельный человек, что в итоге приведен к более эффективной работе».