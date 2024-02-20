По его словам, из инфраструктурного блока будет выделен как отдельное управление блок жилищно-коммунального хозяйства и его возглавит госпожа Утемова.
Сейчас чиновница курирует блок жилищных отношений. Инфраструктурный блок находится в ведении первого замглавы Игоря Варушкина.
Цель административной реформы глава не пояснил. По данным источника «Ъ-Прикамье», близкого к округу: «ЖКХ — самая сложная сфера, для которой нужен отдельный человек, что в итоге приведен к более эффективной работе».
В Пермском округе меняется куратор ЖКХ
Новым куратором жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа станет замглавы территории Вера Утемова, сообщил в своем телеграм-канале глава округа Владимир Цветов.
По его словам, из инфраструктурного блока будет выделен как отдельное управление блок жилищно-коммунального хозяйства и его возглавит госпожа Утемова.