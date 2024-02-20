Ранее Олег Сушков занимал должность Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора.
По приказу генпрокурора РФ Олег Сушков назначен прокурором Красноармейского района.
21 год назад Олег Сушков окончил Кубанский аграрный госуниверситет по специальности «Юриспруденция», с сентября 2003 года работал помощником, старшим помощником прокурора Западного округа Краснодара, заместителем прокурора Мостовского района, Новороссийска и Адлерского района Сочи. Затем Олег Сушков был назначен начальником отдела по надзору за исполнением природоохранного законодательства краевой прокуратуры.
Около 5 лет назад Олег Сушков вступил в должность Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора, пояснили в пресс-службе прокуратуры муниципалитета.