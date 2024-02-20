Олег Сушков назначен прокурором Красноармейского района

21 год назад Олег Сушков окончил Кубанский аграрный госуниверситет по специальности «Юриспруденция», с сентября 2003 года работал помощником, старшим помощником прокурора Западного округа Краснодара, заместителем прокурора Мостовского района, Новороссийска и Адлерского района Сочи. Затем Олег Сушков был назначен начальником отдела по надзору за исполнением природоохранного законодательства краевой прокуратуры.