Президент России присвоил воинской части из Приморья звание Гвардейской

Ещё одна воинская часть из Приморья стала Гвардейской, сообщает ИА PrimaMedia.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, за проявленное мужество и героизм звания «Гвардейский» удостоен 25-й полк радиационной, химической и биологической защиты 5-й общевойсковой Армии Восточного военного округа.
Отметим, 25-й полк РХБз дислоцирован на Дальнем Востоке в городе Лесозаводск Приморского края. Военнослужащие здесь выполняют задачи по обеспечению сложных мероприятий по снижению потерь личного состава.