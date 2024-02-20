Япония выделит Узбекистану кредит почти на 250 миллионов долларов для развития экономики и социальной сферы

19 февраля в Ташкенте Японское агентство международного сотрудничества (JICA) подписало кредитное соглашение с Узбекистаном о предоставлении кредита в размере до 37 миллиардов иен (246,5 миллионов долларов) для финансирования программы поддержки устойчивой экономики, а также программы социального развития, сообщается на сайте агентства.
Кредит выделяется сроком на 30 лет со льготным периодом в 10 лет по процентной ставке 1,8% в год.
Отмечается, что этот кредит поддержит продолжающиеся экономические реформы правительства Узбекистана, связанные с переходом к рыночной экономике, а также повысит социальную интеграцию и стабильность, включая защиту уязвимых слоев населения, которые восприимчивы к изменениям экономических условий.
Благодаря поддержке укрепления рыночных институтов и условий для роста частного сектора, улучшения управления государственными предприятиями, а также повышения социальной интеграции и устойчивости, этот кредит будет способствовать достижению Целей устойчивого развития 1 (Ликвидация бедности), 5 (Гендерное равенство) и 8 (Достойный труд и экономический рост), подчеркнули в Японском агентстве международного сотрудничества.
Напомним, что ранее JICA направила 200 миллионов долларов на льготные кредиты для развития животноводства и кожевенной промышленности Узбекистана.