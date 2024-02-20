Япония выделит Узбекистану кредит почти на 250 миллионов долларов для развития экономики и социальной сферы

19 февраля в Ташкенте Японское агентство международного сотрудничества (JICA) подписало кредитное соглашение с Узбекистаном о предоставлении кредита в размере до 37 миллиардов иен (246,5 миллионов долларов) для финансирования программы поддержки устойчивой экономики, а также программы социального развития, сообщается на сайте агентства.