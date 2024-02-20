В Крыму назвали 20 февраля днем начала отмежевания от Украины

«Именно в тот день мне стало окончательно очевидно, что власти на Украине больше нет, и только сами крымчане могут защитить себя, свои дома и семьи, сохранить мир и порядок на полуострове. С этого момента началась наша работа, направленная на то, чтобы отмежеваться от тех, кто пришел к власти в результате государственного переворота, и не допустить их боевые отряды на территорию Крыма. Помочь нам в этом могла только Россия», — написал Константинов в своем Telegram-канале.