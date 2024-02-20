Путин 29 февраля обратится с посланием к Федеральному Собранию

Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции. Послание представляет собой программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания.