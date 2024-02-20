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Путин 29 февраля обратится с посланием к Федеральному Собранию

Путин 29 февраля обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Путин огласит послание Федеральному cобранию 29 февраля, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин 29 февраля 2024 года обратится к Федеральному собранию Российской Федерации с ежегодным посланием», — говорится в релизе.

В прошлом году глава государства выступал с посланием Федеральному собранию 21 февраля. В 2022-м послания не было — как пояснил сам президент, это было связано с «большой динамикой событий».

Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции. Послание представляет собой программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания.

По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, главреды крупнейших СМИ.

Путин Владимир