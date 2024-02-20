На форуме в Хабаровске обсудили тему борьбы с фейковой информацией

В рамках форума «История для будущего, Дальний Восток» прошла сессия «Информационный фронт», сообщает «АиФ-Дальинформ».
В сессии приняли участие пранк-журналисты Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), а также известный блогер Дмитрий Пучков (Goblin), руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви, профессор ФГБОУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ Наталья Таньшина, а также представители Хабаровских и Приморских СМИ: Вячеслав Коренев, Евгений Никитенко, Алексей Симонов. Спикеры обсудили актуальные темы информационного противостояния, борьбы с искажением прошлого и настоящего.
«Историки во все времена были бойцами идеологического фронта. Историки, которые изучают прошлое, помогают нам понять, что происходит сейчас и почему это происходит. Помогают разоблачать фейки», — подчеркнула профессор ФГБОУ ВО «РАНХиГС» при Президенте РФ Наталья Таньшина.
«Владимир Мединский очень правильно сказал, что вся информационная война, с которой мы сейчас сталкиваемся, происходит не в контексте каких-то конкретных событий. Это глобальная история. Поэтому та борьба, которую мы ведем, это не борьба с фейками, это вопрос борьбы за правду и за нашу историю. Ведь конечная цель фейков — это манипуляция историей. Фейки это эффективный инструмент, который помаленьку стачивают общее мнение. Поэтому наша основная задача, чтобы количество наших мнений было больше, важно чтобы нас действительно было много и наше мнение звучало. И чем больше каналов, через которые звучит наша позиция, тем больше шанс склонить маятник на нашу сторону», — сказал руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви.
Напомним, форум будет проходить в краевой столице 20 и 21 февраля на площадке арены «Ерофей». В течение двух дней эксперты будут обсуждать вопросы, касающиеся истории России и Дальнего Востока, перспектив развития дальневосточных регионов.
Такой форум на Дальнем Востоке проходит впервые. Его участники благодарят организаторов и отмечают важность проведения таких образовательных и просветительских площадок в контексте борьбы за историческую правду.