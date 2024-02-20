На форуме в Хабаровске обсудили тему борьбы с фейковой информацией

«Владимир Мединский очень правильно сказал, что вся информационная война, с которой мы сейчас сталкиваемся, происходит не в контексте каких-то конкретных событий. Это глобальная история. Поэтому та борьба, которую мы ведем, это не борьба с фейками, это вопрос борьбы за правду и за нашу историю. Ведь конечная цель фейков — это манипуляция историей. Фейки это эффективный инструмент, который помаленьку стачивают общее мнение. Поэтому наша основная задача, чтобы количество наших мнений было больше, важно чтобы нас действительно было много и наше мнение звучало. И чем больше каналов, через которые звучит наша позиция, тем больше шанс склонить маятник на нашу сторону», — сказал руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви.