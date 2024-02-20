Радий Хабиров посетил новую поликлинику в селе Нагаево Октябрьского района Уфы

«Нагаево у нас крупный поселок. Поэтому поликлиника была здесь самым востребованным и долгожданным объектом. Знаете, поселки так быстро разрастаются, что мы не успеваем строить социальные объекты. Школу недавно построили, по сути несколько лет назад, но там дети почти в три смены учатся уже. Сейчас ФОК проектируем. Наша задача — изыскивать средства для строительства здесь большой школы. В принципе, это здорово, что люди строят дома. Всегда радуюсь. Семьи создают. Для того чтобы они жили комфортно, нам надо будет построить школу. Мэрия Уфы активно занимается освещением, тротуарами, то есть необходимым созданием определенного комфорта. По системе здравоохранения буквально за последние два года мы сдали десятки крупных объектов. У нас впереди еще строительство шести поликлиник, часть уже строится. То, что в свое время не дотягивали в инфраструктуре здравоохранения, мы в ближайшие годы решим», — сказал Радий Хабиров.