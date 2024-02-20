Радий Хабиров посетил новую поликлинику в селе Нагаево Октябрьского района Уфы

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин доложил, что в состав поликлиники вошли отделение детской поликлиники № 5 и взрослой поликлиники городской клинической больницы № 21. Врачебную помощь здесь будут оказывать 16 тысячам жителей Нагаево, Зинино, Жилино Октябрьского района Уфы.
Функционально здание разделено на два блока с отдельными входами.
Трехэтажное здание поликлиники оснащено всем необходимым оборудованием для обследования и оказания первичной медико-санитарной помощи детям, в том числе младенцам, а также взрослому населению.
В отделение детской поликлиники Глава республики осмотрел кабинеты участкового педиатра, процедурный кабинет, пообщался с врачами, ведущими прием маленьких пациентов. По словам медиков, в новом здание созданы все условия для комфортной работы, для детишек предусмотрели небольшую игровую зону.
Главный врач ГКБ № 21 Уфы Радик Надыргулов пояснил, что рентген-аппарат, установленный в поликлинике, произведен в Беларуси, а маммограф отечественного производства. Современное оборудование установлено также в кабинетах УЗИ и эндоскопии.
Радий Хабиров осмотрел физиотерапевтические кабинеты и дневной стационар, поинтересовался наличием узких специалистов.
«Прием помимо терапевтов будут вести хирург, невролог, офтальмолог, ЛОР-врач. В состав поликлиники входит также женская консультации, где врачебную помощь будут оказывать опытные врачи акушеры-гинекологи. К нам уже начали приходить беременные мамы. Прием пациентов врачи будут вести с 8 утра до 20 часов вечера», — рассказал Радик Надыргулов.
Во время общения с журналистами Радий Хабиров отметил, что ввод поликлиники в Нагаево — это долгожданное событие.
«Нагаево у нас крупный поселок. Поэтому поликлиника была здесь самым востребованным и долгожданным объектом. Знаете, поселки так быстро разрастаются, что мы не успеваем строить социальные объекты. Школу недавно построили, по сути несколько лет назад, но там дети почти в три смены учатся уже. Сейчас ФОК проектируем. Наша задача — изыскивать средства для строительства здесь большой школы. В принципе, это здорово, что люди строят дома. Всегда радуюсь. Семьи создают. Для того чтобы они жили комфортно, нам надо будет построить школу. Мэрия Уфы активно занимается освещением, тротуарами, то есть необходимым созданием определенного комфорта. По системе здравоохранения буквально за последние два года мы сдали десятки крупных объектов. У нас впереди еще строительство шести поликлиник, часть уже строится. То, что в свое время не дотягивали в инфраструктуре здравоохранения, мы в ближайшие годы решим», — сказал Радий Хабиров.
Глава республики поблагодарил компанию «Башнефть» за их поддержку в строительстве социальных объектов.
«Мы в Октябрьском недавно завершили строительство Ледового дворца, здесь мы завершили поликлинику, в Дюртюлях начинаем строить Ледовый дворец, больницу в Благовещенске, это все “Башнефть”. Конечно, огромное спасибо им», — сказал Радий Хабиров.