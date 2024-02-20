Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В трех областях назначили районных хокимов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В районных администрациях Ферганской, Джизакской и Наманганской областей прошли кадровые назначения, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службы районных хокимиятов.
Источник: Podrobno.uz

Бахтиёржон Салимжонов назначен хокимом Чустского района Наманганской области. До назначения с 2020 года он работал заместителем хокима Касансайского района — начальником отдела инвестиций и внешней торговли.

Эркабоев Кодиржон назначен хокимом Учкуприкского района Ферганской области. С 2021 года он возглавлял Ферганский филиал АКБ «Узсаноаткурилишбанк».

Ганижон Солиев назначен хоким Багдадского района Ферганской области. Ранее он работал помощником хокима в МСГ «Ходжакишлок» Багдадского района.

В Джизакской области назначили временно исполняющего обязанности хокима Бахмальского района. Им стал Азиз Эргашев, работавший первым заместителем хокима города Джизака.

Напомним, сегодня также в Сурхандарьинской и Навоинской областях назначены новые заместители хокимов.