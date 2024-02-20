В трех областях назначили районных хокимов

Бахтиёржон Салимжонов назначен хокимом Чустского района Наманганской области. До назначения с 2020 года он работал заместителем хокима Касансайского района — начальником отдела инвестиций и внешней торговли.
Эркабоев Кодиржон назначен хокимом Учкуприкского района Ферганской области. С 2021 года он возглавлял Ферганский филиал АКБ «Узсаноаткурилишбанк».
Ганижон Солиев назначен хоким Багдадского района Ферганской области. Ранее он работал помощником хокима в МСГ «Ходжакишлок» Багдадского района.
В Джизакской области назначили временно исполняющего обязанности хокима Бахмальского района. Им стал Азиз Эргашев, работавший первым заместителем хокима города Джизака.
Напомним, сегодня также в Сурхандарьинской и Навоинской областях назначены новые заместители хокимов.