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Глава Башкирии наградил жителей республики госнаградами

Во вторник в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе Глава Башкирии наградил жителей республики государственными наградами.
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Указом Главы РБ за достижение высоких спортивных результатов орденом Дружбы народов награжден главный тренер сборной команды РБ по биатлону, заслуженный тренер России Виктор Никитин.

— Хочу поблагодарить вас, Радий Фаритович, за поддержку башкирского спорта, особенно биатлона. Наша команда заняла в общекомандном зачете второе место среди сильнейших команд России. Мы завоевали четыре медали: две золотых и две бронзовых медали, — сказал Виктор Никитин. — Наши друзья-белорусы зашли к нам в тренерскую комнату после нашего сильного решения спортсменов, которые вручили медали белорусским спортсменам, поблагодарили нас и сказали: наша дружба с Беларусью — на века!

Почетной грамотой Республики Башкортостан награжден спортсмен-инструктор, заслуженный мастер спорта России Антон Бабиков и спортсмен-инструктор, мастер спорта России Александр Бабчин; благодарностью Главы РБ — спортсмен-инструктор, мастер спорта России Илья Бурлаков.

Почетной грамотой министерства обороны Российской Федерации за оказание содействия в решении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, награжден заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов.