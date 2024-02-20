Глава Башкирии наградил жителей республики госнаградами

— Хочу поблагодарить вас, Радий Фаритович, за поддержку башкирского спорта, особенно биатлона. Наша команда заняла в общекомандном зачете второе место среди сильнейших команд России. Мы завоевали четыре медали: две золотых и две бронзовых медали, — сказал Виктор Никитин. — Наши друзья-белорусы зашли к нам в тренерскую комнату после нашего сильного решения спортсменов, которые вручили медали белорусским спортсменам, поблагодарили нас и сказали: наша дружба с Беларусью — на века!