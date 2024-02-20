Аким ЗКО живет в резиденции, содержание которой обходится в 100 млн тенге в год

Год назад стало известно, что по поручению Касым-Жомарта Токаева резиденции президента в пяти городах Казахстана (Актобе, Актау, Атырау, Костанае и Таразе) будут переданы детям. В акиматах отметили, что перед передачей объектов нужно переоформить их статус, поставить на баланс. Однако сколько времени это займет, ответить затруднились. Осенью сообщалось, что решилась судьба одного из коттеджей в президентской резиденции в Актобе.