Ильсур Метшин выступил на заседании президиума ОГМВ

Мэр Казани, президент Евразийского отделения ОГМВ, президент Консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления Ильсур Метшин по видеосвязи принял участие в заседании президиума ОГМВ. На нем был продлен срок полномочий генерального секретаря организации Эмилии Сайз, она занимает пост с 2017 года. Участников заседания поприветствовал президент ОГМВ Угур Ибрагим Алтай.
В этом году Всемирная организация «Объединенные города и местные власти» отмечает свое 20-летие. Столько же лет исполняется Евразийскому отделению, которое было учреждено 2 апреля 2004 года в Казани.
«Осваиваются цели устойчивого развития, продвигаются климатические инициативы, принципы ответственного потребления и производства. Сегодня мы объединяем более 800 муниципальных образований из стран Евразийского региона и продолжаем динамично развиваться, отстаивая интересы местных властей Евразии и укрепляя мировое муниципальное движение в целом».
По словам Ильсура Метшина, несмотря на непростую международную обстановку единство организации остается целостным. Участники объединения ставят общие цели для создания благоприятных условий в городах и развития международного муниципального движения.
«Я благодарен всем членам президиума и генеральному секретарю Эмилии Сайз за то, что мы вместе сохраняем единство организации, за поддержку общих целей ОГМВ», — подчеркнул президент Евразийского отделения организации.
В Кыргызстане, Таджикистане и городах России ОГМВ-Евразия провела в прошлом году обучающие семинары, посвященные целям устойчивого развития. Вклад в достижения объединения лично вложены и генеральным секретарем ОГМВ Эмилией Сайз. Глава города отметил ее неоценимую роль в сохранении единства организации в сложных геополитических условиях.
«Во многом наши достижения являются отражением труда, сил и стараний, вложенных лично Эмилией. Пришло время для продления срока ее полномочий на посту генерального секретаря ОГМВ. В случае если уважаемая Эмилия Сайз согласна и дальше работать во благо организации, мы от имени городов Евразии готовы поддержать эту кандидатуру. Я желаю вам и всей организации успешной работы, дальнейшего укрепления наших позиций в деле защиты интересов местного самоуправления», — обратился к генеральному секретарю ОГМВ Ильсур Метшин.
Далее с докладом о состоянии организации выступила Эмилия Сайз. Также участники заседания обсудили приоритеты ОГМВ на 2024 год, роль местных и региональных властей в условиях текущей геополитической обстановки.