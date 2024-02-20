Ильсур Метшин выступил на заседании президиума ОГМВ

«Во многом наши достижения являются отражением труда, сил и стараний, вложенных лично Эмилией. Пришло время для продления срока ее полномочий на посту генерального секретаря ОГМВ. В случае если уважаемая Эмилия Сайз согласна и дальше работать во благо организации, мы от имени городов Евразии готовы поддержать эту кандидатуру. Я желаю вам и всей организации успешной работы, дальнейшего укрепления наших позиций в деле защиты интересов местного самоуправления», — обратился к генеральному секретарю ОГМВ Ильсур Метшин.