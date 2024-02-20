Правительство Беларуси хочет полностью отвязать цены и тарифы от валюты

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Министру антимонопольного регулирования и торговли поручено поэтапно изменить систему ценового регулирования, следует из официально опубликованного постановления Совета министров Беларуси.
Согласно документу, это будет система, «предусматривающая точечное регулирование цен».
Перейти к ней планируется в нынешнем году, и эта задача включена в программу деятельности правительства до 2025 года.
ЖКХ
В программу также включили задачу по тарифам на жилищно-коммунальные услуги, которая должна быть выполнена уже в феврале.
За это отвечают министр антимонопольного регулирования и торговли, министр жилищно-коммунального хозяйства, губернаторы и мэр Минска.
Дедолларизация
Другой новый пункт в программе гласит, что нужно исключить привязку тарифов и других платежей к иностранной валюте.
Для этого нужно будет изменить нормативную базу. Срок исполнения — декабрь 2025 года.
Что скажет министр
Как считает министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, условия, из-за которых в стране ввели ценовое регулирование, никуда не исчезли. По его мнению, среди причин — санкции и «вопросы в логистике».
«Мы со своей стороны продолжим держать руку на пульсе, будем общаться с бизнесом и госорганами, чтобы при необходимости своевременно реагировать и корректировать постановление № 713 “О системе регулирования цен”, — цитирует Богданова газета “Рэспублiка”.