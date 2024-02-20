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Правительство Беларуси хочет полностью отвязать цены и тарифы от валюты

Программа деятельности белорусского правительства до 2025 года изменена, и скоро в стране снова изменят систему регулирования цен.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Министру антимонопольного регулирования и торговли поручено поэтапно изменить систему ценового регулирования, следует из официально опубликованного постановления Совета министров Беларуси.

Согласно документу, это будет система, «предусматривающая точечное регулирование цен».

Перейти к ней планируется в нынешнем году, и эта задача включена в программу деятельности правительства до 2025 года.

ЖКХ

В программу также включили задачу по тарифам на жилищно-коммунальные услуги, которая должна быть выполнена уже в феврале.

Суммы планируется формировать, «исходя из обязательного экономического обоснования повышения тарифов и поддержания достигнутого 100-процентного уровня возмещения населением затрат» на коммуналку.

За это отвечают министр антимонопольного регулирования и торговли, министр жилищно-коммунального хозяйства, губернаторы и мэр Минска.

Дедолларизация

Другой новый пункт в программе гласит, что нужно исключить привязку тарифов и других платежей к иностранной валюте.

Для этого нужно будет изменить нормативную базу. Срок исполнения — декабрь 2025 года.

Что скажет министр

Как считает министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, условия, из-за которых в стране ввели ценовое регулирование, никуда не исчезли. По его мнению, среди причин — санкции и «вопросы в логистике».

«Мы со своей стороны продолжим держать руку на пульсе, будем общаться с бизнесом и госорганами, чтобы при необходимости своевременно реагировать и корректировать постановление № 713 “О системе регулирования цен”, — цитирует Богданова газета “Рэспублiка”.

валюта