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В трех омских больницах сменились главврачи

Новыми руководителями обзавелись две детские и одна взрослая больницы.

В минздраве Омской области сообщили о кадровых перестановках, которые произошли в трех больницах Омска.

Главным врачом городской больницы № 9 назначен Павел Валенцов. Ранее он уже руководил учреждением, но как исполняющий обязанности. Бывший главврач больницы переехал в другой регион.

Лариса Гордий возглавила детскую городскую больницу № 4. Ранее она руководила детской городской больницей № 1.

Детскую городскую больницу № 1 вместо Ларисы Гордий возглавит Галия Баймуратова. В медицине Баймуратова уже 31 год. С 2022 года она руководила «Детским санаторием № 1».

Напомним, ранее стало известно о кадровых перестановках в омской мэрии.