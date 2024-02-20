В трех омских больницах сменились главврачи

В минздраве Омской области сообщили о кадровых перестановках, которые произошли в трех больницах Омска.
Главным врачом городской больницы № 9 назначен Павел Валенцов. Ранее он уже руководил учреждением, но как исполняющий обязанности. Бывший главврач больницы переехал в другой регион.
Лариса Гордий возглавила детскую городскую больницу № 4. Ранее она руководила детской городской больницей № 1.
Детскую городскую больницу № 1 вместо Ларисы Гордий возглавит Галия Баймуратова. В медицине Баймуратова уже 31 год. С 2022 года она руководила «Детским санаторием № 1».
Напомним, ранее стало известно о кадровых перестановках в омской мэрии.