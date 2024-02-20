Преподают 11 лет — результата нет: глава Минпросвета о казахском языке

АСТАНА, 20 фев — Sputnik. Государственный язык в Казахстане преподают 11 лет, но результатов нет, заявил министр просвещения Гани Бейсембаев.
На брифинге в правительстве глава Минпросвета пояснил, почему в республике ввели ежегодные экзамены по казахскому языку.
«В принципе очень много от общества поступает вопросов по качеству преподавания казахского языка. Он преподается 11 лет, но результатов нет. Поэтому сейчас министерство просвещения принимает ряд мер, одна из них — переходные экзамены по казахскому языку».
Экзамены нацелены на мотивацию детей и педагогов максимально добиваться качества преподавания данного предмета, добавил министр.
«Идет максимальная подготовка, первый год внедряем экзамены. Мы видим живой интерес и у детей, и у педагогов», — отметил он.
Напомним, ранее этот экзамен сдавали только ученики 9 и 11 классов.
Изменения введены с 2023—2024 учебного года, то есть в мае учеников будут проверять на знание госязыка. Экзамен по казахскому языку будут сдавать учащиеся 5−8 и 10 классов.