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Свердловским мэрам дали международные полномочия

Власти муниципалитетов Свердловской области получили право самостоятельно вести сотрудничество с иностранными государствами и их регионами. По просьбе губернатора Евгения Куйвашева такие полномочия им дали депутаты заксобрания, передает корреспондент ЕАН.

Идею, которую глава региона сформировал в начале февраля, парламенту презентовал замгубернатора Василий Козлов. Предполагается, что местные администрации будут сами «осуществлять международные и внешнеэкономические связи с представителями иностранных государств». Раньше право на такую деятельность имело только профильное министерство областного правительства — МиВЭС.

Козлов отметил, что дать мэриям такие полномочия требует новое федеральное законодательство: в 2023 году российские власти скорректировали закон о местном самоуправлении. Губернаторскую идею депутаты поддержали единогласно — 44 голоса «за» во втором чтении.