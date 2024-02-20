Свердловским мэрам дали международные полномочия

Идею, которую глава региона сформировал в начале февраля, парламенту презентовал замгубернатора Василий Козлов. Предполагается, что местные администрации будут сами «осуществлять международные и внешнеэкономические связи с представителями иностранных государств». Раньше право на такую деятельность имело только профильное министерство областного правительства — МиВЭС.