Спасибо за помощь: герои СВО поблагодарили жителей Хабаровского края

Бойцы специальной военной операции записали видеообращение жителям Хабаровского края. Герои благодарят неравнодушных граждан за помощь фронту и уверяют: они вернутся домой с победой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Спасибо огромное Народному фронту и жителям Хабаровского края за предоставленную гуманитарную помощь. Вот вам маленький видеоотчёт. Это то, что мы получили. Победа будет за нами, — говорит боец СВО. В одной из последних посылок, доставленной от Хабаровского края — комплекты термобелья. А недавно от региона в зону боевых действий был передан автомобиль.
Кроме того, за 2023 — начало 2024 года хабаровчане для нужд СВО собрали более 11 млн рублей. Средства копились на специальном счете, вклад в которых вносили не только граждане, но и предприятия города.
— Хабаровчане с готовностью откликнулись на призыв поддержать наших военных. На собранные средства были закуплены армейские разборные «кошки», бинокли, бензиновые генераторы, маскировочные сети и тенты, модули дополнительной защиты танков, квадрокоптер, штанги гранатометов, радиостанции, тактические аптечки, подавители БПЛА, ретранслятор с комплектующими и прочее", — сообщил председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Павел Троценко.