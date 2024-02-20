Спасибо за помощь: герои СВО поблагодарили жителей Хабаровского края

— Спасибо огромное Народному фронту и жителям Хабаровского края за предоставленную гуманитарную помощь. Вот вам маленький видеоотчёт. Это то, что мы получили. Победа будет за нами, — говорит боец СВО. В одной из последних посылок, доставленной от Хабаровского края — комплекты термобелья. А недавно от региона в зону боевых действий был передан автомобиль.



Кроме того, за 2023 — начало 2024 года хабаровчане для нужд СВО собрали более 11 млн рублей. Средства копились на специальном счете, вклад в которых вносили не только граждане, но и предприятия города.