Лукашенко: нас накрыло волной предчувствия третьей мировой войны

«Как будто и не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн. Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.