Лукашенко: нас накрыло волной предчувствия третьей мировой войны

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров решения вопросов, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в Центральном доме офицеров на совещании по национальной безопасности.
По его словам, на протяжении последних лет нет государства или народа, которые могли бы себя чувствовать в полной безопасности.
«Как будто и не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн. Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.