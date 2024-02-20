Власти отказались от строительства «Школы 800» на Бору

— Мы приняли решение, что будем исключать борский комплекс из данного проекта концессионного соглашения. Это связано с целым рядом факторов. Во-первых, участок таил в себе множество сюрпризов, связанных с техническими и археологическими аспектами, а во-вторых, образовательная модель уже сложилась с ориентацией на аутсорсинг — использование большого количества подобных элементов инфраструктуры для детского отдыха, — прокомментировал Глеб Никитин.