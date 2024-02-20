Власти отказались от строительства «Школы 800» на Бору

Нижегородские власти отказались от строительства центра дополнительного образования «Школы 800» на Бору. Об этом журналистам сообщил губернатор Глеб Никитин во время открытия сормовского корпуса «Школы 800» 20 февраля.
— Мы приняли решение, что будем исключать борский комплекс из данного проекта концессионного соглашения. Это связано с целым рядом факторов. Во-первых, участок таил в себе множество сюрпризов, связанных с техническими и археологическими аспектами, а во-вторых, образовательная модель уже сложилась с ориентацией на аутсорсинг — использование большого количества подобных элементов инфраструктуры для детского отдыха, — прокомментировал Глеб Никитин.
Вместе с тем он пояснил, что строительство летнего образовательного комплекса на Бору по-прежнему остается в планах, но уже независимо от образовательного комплекса «Школа 800».
Напомним, ранее проект «Школа 800» подразумевал строительство четырех образовательных учреждений: в Верхних Печерах, в Аавтозаводском и Сормовском районах, а также на Бору. Все три корпуса, расположенные в Нижнем Новгороде, уже работают. Сегодня учебный процесс был запущен в корпусе на проспекте Кораблестроителей.