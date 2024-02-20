Лукашенко заявил о скоплении техники НАТО у границ России и Белоруссии

«Не спокойнее ситуация и на Европейском континенте, в том числе возле наших границ. В непосредственной близости от Беларуси и России в рамках операций альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих контингентов объединённых вооружённых сил НАТО и США. Это более 1 тысячи единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и миномётов, 235 самолётов и вертолётов», — приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».