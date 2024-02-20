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Лукашенко заявил о скоплении техники НАТО у границ России и Белоруссии

Лукашенко: у границ России и Белоруссии размещены около тысячи бронетехники НАТО.
Источник: © РИА Новости

МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возле границ РФ и Белоруссии размещены около 32 тысяч военных НАТО, более 1 тысячи единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов.

«Не спокойнее ситуация и на Европейском континенте, в том числе возле наших границ. В непосредственной близости от Беларуси и России в рамках операций альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих контингентов объединённых вооружённых сил НАТО и США. Это более 1 тысячи единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и миномётов, 235 самолётов и вертолётов», — приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко Александр
НАТО