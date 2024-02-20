Прокуратура Украины признала, что на «майдане» не было российских снайперов

«Если кто-то хотел бы услышать, что на “майдане” были российские снайперы, сотрудники российских правоохранительных органов, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители», — цитирует Донского украинское издание «Страна».
Оно отмечает, что в ноябре 2021 года Госбюро расследований Украины завершило расследование по виновникам расстрелов на «майдане». В список виновников вошли силовики времен экс-президента Виктора Януковича (2010−2014). При этом в нем не оказалось никого из группы под руководством Зиновия Парасюка, которая, по собственным признаниям ее участников, открыла огонь по бойцам внутренних войск утром 20 февраля 2014 года из здания консерватории, что и спровоцировало дальнейшие события, подчеркивает «Страна».
События на «майдане»
Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название «евромайдан», агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.
Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных лиц на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве
Лидеры «евромайдана» обвинили в снайперской стрельбе бойцов «Беркута». В розыск были объявлены 38 сотрудников спецподразделения. Под стражей оказались пять из них.
Между тем версия о причастности «Беркута» к расстрелам на «майдане» с самого начала выглядела не бесспорной. Появились свидетельства, что никто из руководства страны не отдавал «Беркуту» приказов стрелять, что у бойцов даже не было при себе оружия, а пуль, которыми были убиты люди, не было на вооружении милиции.
Особенно показательной оказалась запись разговора верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (2009−2014) Кэтрин Эштон и главы МИД Эстонии (2005−2014) Урмаса Паэта, которая утекла в интернет. На ней Паэт прямо заявил, что не верит в причастность силовиков. По его словам, «есть все большее и большее понимание, что за снайперами стоит не [экс-президент Украины Виктор] Янукович, а кто-то из новой коалиции». В ответ Эштон пообещала, что на Украине в сотрудничестве с Советом Европы будет проведено независимое расследование. Позже в рамках другого дела — о госизмене Януковича — защита экс-президента представила доказательства присутствия грузинских наемников во время событий на «майдане» в 2014 году.