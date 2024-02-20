Прокуратура Украины признала, что на «майдане» не было российских снайперов

Особенно показательной оказалась запись разговора верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (2009−2014) Кэтрин Эштон и главы МИД Эстонии (2005−2014) Урмаса Паэта, которая утекла в интернет. На ней Паэт прямо заявил, что не верит в причастность силовиков. По его словам, «есть все большее и большее понимание, что за снайперами стоит не [экс-президент Украины Виктор] Янукович, а кто-то из новой коалиции». В ответ Эштон пообещала, что на Украине в сотрудничестве с Советом Европы будет проведено независимое расследование. Позже в рамках другого дела — о госизмене Януковича — защита экс-президента представила доказательства присутствия грузинских наемников во время событий на «майдане» в 2014 году.