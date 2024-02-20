В Узбекистане с 1 октября введут социальную карту

С 1 октября финансирование видов социальной помощи, оказываемой населению, будет вестись через социальную карту. Об этом было сказано во время видеоселекторного совещания по приоритетным задачам дальнейшего расширения охвата услугами в сфере социальной защиты, проводимого под председательством президента.
Первоначально будут перечислены средства тетрадей социальной защиты — «Женской», «Молодежной» и фонда «Щедрость и поддержка» («Саховат ва кумак»). Далее поэтапно будут перечислены 74 вида социальных пособий и помощи.
Также с помощью этой карты можно будет пользоваться льготами в сфере транспорта и ЖКХ.