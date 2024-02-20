В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины, считает Лукашенко

Лукашенко напомнил, чем закончились игры с украинскими лидерами в «партнерскую» политику. «Формированием прослойки агентов перемен для последующей смены военно-политической ориентации на прозападную. И войной. Сейчас с Украиной так же играют. Туманная перспектива членства в блоке успешно используется западными кураторами для мотивации и подталкивания киевской власти к продолжению боевых действий», — сказал он. Президент обратил внимание, что и Белоруссию хотят всеми правдами и неправдами втянуть в этот конфликт.