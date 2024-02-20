Единый учебник по истории уже используется в школах Беларуси

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Единый учебник по истории России и Беларуси уже используется в белорусских школах, сказал в эфире СТВ ректор Могилевского государственного университета имени Кулешова Денис Дук.
По его словам, учебник был разработан учеными двух стран совместно, его использование в школьной программе носит рекомендованный, а не обязательный характер.
«Этот учебник уже используют. Его рекомендовано использовать в образовательном процессе в школах в качестве дополнительной литературы. Как литературу, например, на факультативных занятиях, для какого-то углубленного изучения», — пояснил он.
При этом, уточнил ректор, единое пособие не заменит традиционные учебники по истории.
«В истории было очень много узловых точек, которые и в нашей новейшей истории, и в российской по-разному трактовались. Но сегодня мы пришли к пониманию того, что мы должны выработать единые подходы», — отметил Дук.
Он также высказал мнение, что детей в Беларуси и России необходимо учить на единых ценностных подходах — «учить не тому, что разъединяло наши народы, а то что нас объединяло».
Чего не хватает в учебниках
Ректор Могилевского госуниверситета имени Кулешова рассказал, что школьные учебники уже приведены «в соответствие тем тенденциям, которые сегодня актуальны». Но что касается вузов, там политику в написании пособий определяют авторские коллективы, которые по тем или иным причинам выигрывают конкурс.
«Я нахожусь в комиссии по качеству контроля учебников, мы высказываем конкретные замечания автору. Но нет механизма, что автор должен прислушаться к мнению госкомиссии. И поэтому получается иногда то, что получается», — обратил внимание Денис Дук.
По его словам, в высшей школе сегодня подходят к тому, чтобы учебники по таким наукам и дисциплинам, как философия, история белорусской государственности, современная политэкономия, привести в соответствие.