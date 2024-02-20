Белоруссию снова попытаются раскачать перед выборами, предупредил Лукашенко

МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановку в стране будут продолжать пытаться раскачать извне, и подчеркнул, что выехавшая из страны оппозиция и их зарубежные кураторы не отказались от идеи переворота в республике.
«В ближайшее время пройдут важнейшие для страны мероприятия: единый день голосования (25 февраля — ред.), формирование Всебелорусского народного собрания (первое заседание пройдет в конце апреля — ред.). Нас снова попробуют расшатать. Это очевидно. Схема не изменится. Но мы должны быть готовы к тому, что они придумают новые триггеры для дестабилизации общества», — сказал Лукашенко на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Его слова приводит агентство Белта.
Президент отметил, что выехавшая из страны оппозиция и «их зарубежные кураторы от спецслужб прорабатывают три основных сценария своих действий на данный период».
«Первый — самый желанный для них. Это организация государственного переворота либо насильственный захват власти непосредственно в период проведения электоральной кампании. Но при этом сами оценивают его как маловероятный. Реальных предпосылок для раскачивания ситуации по аналогии с 2020 годом они пока не видят», — сказал глава государства.
По его словам, второй сценарий — основной. «Использование текущей избирательной кампании в качестве репетиции и начального этапа для подготовки к госперевороту в ходе предстоящих президентских выборов в 2025 году. Именно на этот сюжет будут брошены все основные силы и ресурсы, активирован процесс поиска новых точек кипения в обществе, способных спровоцировать новую волну протеста», — заявил Лукашенко.
«Как я говорил ранее, за нами очень внимательно следят и ждут, когда власть сделает ошибку, чтобы ее максимально использовать в своих целях. Этого допустить нельзя», — подчеркнул президент.
По его словам, третий сценарий — резервный. «Это игра вдолгую с широким задействованием инструментов мягкой силы на случай провала первых двух вариантов развития событий. По сути, эта игра не прекращалась, сколько существует суверенная Беларусь», — сказал Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.