Фермеры в Молдове продолжают протесты, несмотря на переговоры с правительством

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Молдавские фермеры, протестующие в районах страны, не отказываются от протестов, несмотря на то, что их представители в Кишиневе ведут переговоры с премьер-министром Дорином Речаном и вице-премьером, главой Минсельхоза Владимиром Болей.
Фермеры заявили, что во вторник будут проводить акции с выводом тракторов на дороги во Флорештском, Фалештском, Резинском, Оргеевском, Теленештском, Рышканском, Каушанском, Штефан-Водском, Кагульском, Тараклийском районах и в АТО Гагаузия.
При этом фермеры пообещали в этот день не блокировать подъезды к таможням, трассы и КПП на границе, поскольку надеются на положительный результат переговоров с правительством.