МИНСК, 20 фев — Sputnik. Досрочное голосование началось в Беларуси, во вторник в 12:00 открылись избирательные участки по всей стране, передает Sputnik.
Период досрочного голосования продлится до 24 февраля включительно, а на 25 февраля назначен единый день голосования за депутатов в Палату представителей и в местные Советы.
В Беларуси образовано 5411 избирательных участков, в Минске их почти 700.
Как отметили в ЦИК Беларуси, участки для голосования будут открыты с 12:00 до 19:00 без перерыва на обед. Там уточнили: для того чтобы гражданин проголосовал досрочно, дополнительных уведомлений не нужно.
Порядок голосования
В ЦИК уточнили, что избирательные бюллетени выдадут избирателю при предъявлении паспорта, идентификационной карты, биометрического паспорта, военного билета, служебного удостоверения работника госоргана (организации) либо водительских прав.
Кроме того, проголосовать можно, предъявив пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида (если в нем есть фото), студенческий или ученический билет.
Выборы 25 февраля
Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля. Белорусским гражданам предстоит выбрать 110 депутатов Палаты представителей и 12 514 депутатов местных советов.
Пройти в парламент пытаются 265 кандидатов, а за мандаты депутатов местных советов собираются бороться 18 802 человека. Ранее в МВД Беларуси заявляли, что белорусская милиция готова обеспечить порядок и безопасность во время избирательной кампании.