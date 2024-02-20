В правительстве Прикамья рассмотрели проект закона о поправках в бюджет

Проект закона об изменениях в краевой бюджет на ближайшие 2024−2026 годы был представлен 20 февраля на заседании Правительства Пермского края. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который представит документ ЗС Прикамья.
Дмитрий Махонин акцентировал внимание на том, что поправки коснутся развития социально важных направлений жизни региона. Дополнительные средства планируют направить в образовательную отрасль — на ремонт действующих и строительство новых школ, а также в медицинскую отрасль для усиления борьбы с онкологическими заболеваниями, обновление и оснащение медицинских учреждений. Предусматривается использование дополнительных средств для того, чтобы расширить меры поддержки семей с детьми.
Серьёзное внимание будет уделяться поддержке муниципалитетов в тех сферах, которые влияют на качество жизни населения.
Министр финансов Пермского края Екатерина Тхор проинформировала, что остатки собственных средств составили более 21,5 млрд рублей, 8 млрд рублей из которых направят на реализацию уже запланированных раньше проектов. Так, 5,5 млрд рублей выделят для строительства объектов, входящих в адресную инвестиционную программу региона. Еще 2,5 млрд рублей направят на ремонт учреждений здравоохранения, разработку ПСД, на реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, а также повышение качества систем теплоснабжения.
Средства для распределения законом о бюджете — 13,5 млрд рублей. В законопроекте большое внимание уделено развитию дорожной сферы. На ближайшую три года мероприятия по улучшению дел в этой сфере потребуют дополнительно почти 7 млрд рублей. Деньги направят в том числе и на два ключевых объекта строительства: выезд с промышленного узла Осенцы и создание новой дороги по улице Строителей. Направят перераспределённые средства и на строительство участков дорог региональных трасс: Кунгур — Соликамск и Пермь — Березники, которые будут снабжены кольцевой развязкой и обустройством дополнительных полос в сторону подъёма на ряде участков региональных дорог. Также планируется дополнительные средства потратить на установку освещения региональных дорог и обустройство тротуаров.
Будут поддержаны и муниципальные образования. Более 1 млрд рублей выделят на реструктуризацию бюджетных кредитов для муниципалитетов (речь идёт о переносе обязательств по ним с 2024—2025 на 2027−2028 годы). Реструктуризация кредитов позволит территориям высвободившиеся средства потратить на решение местных задач. К тому же эта станет стимулом к более качественной работе в территориях с инвесторами по созданию новых производств. Реструктуризировать кредиты смогут Пермь, Александровский, Губахинский, Добрянский, Краснокамский, Лысьвенский, Чайковский, Чернушинский округа.
Территории Верхнекамья благодаря поправка смогут получить почти 730 млн рублей. На эти деньги планируется организоватьснос аварийных домов и провести капитальный ремонт фасадов в Березниках.
Кроме этого, в ближайшую трёхлетку планируется выделить 1,3 млрд рублей на строительство в Березниках универсального спорткомплекса для занятий баскетболом. Комплекс будет включать в себя четыре тренировочные площадки, одну площадку с выдвижными трибунами минимум на 1,5 тысяч мест, а также блок фитнес-зала и тренажерный зал. На втором этаже планируется обустроить гостиницу на 80 мест для спортсменов и тренеров, а также разместить конференц-зал.
Часть средств пойдёт на мероприятия, связанные со 100-летним юбилеем Коми-Пермякого округа — одной из самых уникальных этнокультурных территорий Пермского края. Около 100 млн рублей предложено выделить на 2024 год, чтобы реализовать инфраструктурные и общественные проектов в территориях округа, которые будут приурочены к этому событию.
В ближайшие три года около 150 млн рублей планируется потратить на благоустройство в территориях Прикамья — отработать проекты конкурса «Малые города и исторические поселения».
Дополнительные средства помогут также завершить установку в столице Прикамья архитектурно-художественной подсветки зданий на центральных улицах и провести капремонт фасадов 20 зданий Перми.
Дополнительные средства в размере 150 млн рублей в ближайшие три года также предлагается направить на ликвидацию несанкционированных свалок в муниципалитетах.
Законопроект по поправкам в краевой бюджет на ближайшие три года будет рассмотрен депутатами на мартовском пленарном заседании краевого Заксобрания.