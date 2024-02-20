В правительстве Прикамья рассмотрели проект закона о поправках в бюджет

Средства для распределения законом о бюджете — 13,5 млрд рублей. В законопроекте большое внимание уделено развитию дорожной сферы. На ближайшую три года мероприятия по улучшению дел в этой сфере потребуют дополнительно почти 7 млрд рублей. Деньги направят в том числе и на два ключевых объекта строительства: выезд с промышленного узла Осенцы и создание новой дороги по улице Строителей. Направят перераспределённые средства и на строительство участков дорог региональных трасс: Кунгур — Соликамск и Пермь — Березники, которые будут снабжены кольцевой развязкой и обустройством дополнительных полос в сторону подъёма на ряде участков региональных дорог. Также планируется дополнительные средства потратить на установку освещения региональных дорог и обустройство тротуаров.