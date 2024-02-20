Свердловские депутаты переписали закон ради «традиционных российских ценностей»

Народные избранники обратили внимание на понятие «воспитание» в тексте закона. Они предложили исправить фразу «духовно-нравственные ценности» на «традиционные российские духовно-нравственные ценности». А «гуманистический характер образования» дополнить словами «в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями».
Как пояснил зампред комитета по соцполитике Евгений Зяблицев, новые формулировки нужны для «приведения областного закона в соответствие с федеральным законодательством». Депутаты единогласно согласились с правками — в первом чтении законопроект поддержали все 45 присутствующих.
В «Основах государственной политики», которые в 2022 году утвердил президент РФ Владимир Путин, сказано, что традиционными ценностями, помимо прочих, считаются крепкая семья, приоритет духовного над материальным, коллективизм, историческая память и преемственность поколений.
В начале года правительство Свердловской области утвердило план «по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в регионе». Согласно документу, в ближайшие два года 87% свердловчан должны быть приобщены к традиционным ценностям.