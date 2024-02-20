Свердловские депутаты переписали закон ради «традиционных российских ценностей»

Как пояснил зампред комитета по соцполитике Евгений Зяблицев, новые формулировки нужны для «приведения областного закона в соответствие с федеральным законодательством». Депутаты единогласно согласились с правками — в первом чтении законопроект поддержали все 45 присутствующих.